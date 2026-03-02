イランや周辺国からの日本人の輸送に備え、自衛隊は速やかに部隊を派遣する態勢をとっています。木原官房長官は2日午前の記者会見で、「輸送を迅速かつ的確に行うため、自衛隊が速やかに部隊を派遣する態勢をとっている」と説明しました。高市首相は「イラン周辺国を含む地域全体の邦人保護および、海路・空路の状況把握と関係者への情報提供。これからも万全を期してまいります」と述べました。木原長官は2日午後の会見で、現在の