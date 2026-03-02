【第20話1】 2月28日 公開中 第20話1を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は3月2日、「妻か死か～敗戦国の女たち～」の第20話1「賢者の協力III」の無料公開をチャンピオンクロスで開始。最新話となる第22話1も70コインにて公開されている。 第20話1では、エヴァを裏切った賢者シノワは、エヴァをスライムのプールに突き落とす。果たして最終レースの結果は……？