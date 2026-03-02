今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５７円台での一段の円安進行があるかが、注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円７０～１５７円７０銭。 米国とイスラエルによる２月２８日のイラン攻撃を受け、週明け２日の市場はドル高・円安が進んだ。トランプ米大統領はイランへの攻撃について「４～５週間程度」との考えを示したと伝わるなか、米国市場での株式や債券を含む反応が関心を集め