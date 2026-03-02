ハーマンインターナショナルは3月3〜25日の期間、人気のワイヤレスイヤホンやポータブルスピーカー、サウンドバーを最大31％オフで購入できる「春の新生活応援フェア2026」を、「JBL」の公式オンラインショップやAmazon.co.jpにて開催する。●春の新生活を彩る充実ラインアップ同キャンペーンでは、3月25日23時59分購入分までが対象に含まれる。おもな対象商品は以下の通り。「JBL Sense Pro」は、ハイレゾに対応したオープ