Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締め括る企画として開催されている初の展覧会「MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」。2026年1月に東京会場、2月に福岡会場での開催を終え、3月2日より大阪会場での展示がスタートした。 ■大森元貴本人の構成・監修による体験型展示 本展は、Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴