【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんがアメーバオフィシャルブログを更新。大胆なウエストカッティングが際立つブラックコーデにロングコートを羽織ったモードな姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 ■「MaxMaraの服はどこまでも歩いていけるようなパワーを感じさせてくれる」（のん） イタリア・ミラノで開催されたファッションブランド「MaxMara（マックスマーラ）」新作