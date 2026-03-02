知人の男性から現金８０万円を脅し取ったとして暴力団幹部の男が逮捕された事件で、警察が暴力団事務所に家宅捜索に入りました。（石田記者）「道警の捜査員がいま誠友会の事務所に入っていきます。これから家宅捜索が始まります」警察が家宅捜索に入ったのは、札幌市中央区の「六代目山口組五代目誠友会」の事務所です。恐喝の疑いで逮捕された五代目誠友会幹部の宮井静夫容疑者は２０２５年３月、渡島管内に住む５０代の知人男性