全日空はきょう、社長交代会見を開き、平澤新社長は「国際線をさらに拡大し、プレゼンスを高める」と意気込みを語りました。全日空は今年3月31日付で井上慎一社長が退任し、4月1日付で路線計画などの事業戦略に長く携わった平澤寿一副社長が社長に就任します。全日空平澤寿一 新社長「当社が次なる高みへさらに飛躍できるよう、先頭に立って全力を挙げて尽くす決意でございます」平澤新社長はきょうの社長交代会見でこのよ