ロッテのドラフト1位ルーキー・石垣元気投手（18）が2日、健大高崎の卒業式に出席した。右腕は久々の母校に「学校にいくと楽しい思い出、そして苦い思い出もよみがえってきました。本当に濃い最高の3年間でした」と感慨深げ。「久しぶりにチームメートや色々な方々とも再会をして色々な話が出来ましたし、応援の言葉をもらいました。自分もプロの世界で頑張らないといけないなあと改めて思いました」と決意を新たにした。