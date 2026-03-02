若年未婚男女の「子どもが欲しくない」割合ロート製薬は2日、妊娠・出産を取り巻く意識や実態を調査した2025年版の「妊活白書」を公表した。18〜29歳の未婚男女400人のうち「子どもが欲しくない」と回答した割合が62.6％に上り、今回初めて6割を超えた。男女別では初めて女性の割合が男性を上回り、過去最高の64.7％となった。調査は25年12月にインターネット上で実施。子どもが欲しくないと回答した男女の割合は、この質問を