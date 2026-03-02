Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの八乙女光が２日、都内で行われた主演舞台「小さな神たちの祭り」（３０日〜４月２０日・東京グローブ座など）の製作発表に、ふぉ〜ゆ〜の福田悠太、俳優・藤井直樹らと登壇した。八乙女は宮城県仙台市出身。東日本大震災で家族を失い、喪失と向き合いながらも周囲との絆の中で前へと踏み出していく主人公を演じる。昨年末に死去した内館牧子さんの同名小説が原作。震災当時は、東京で母と、地