アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃により、最高指導者ハメネイ師の死亡が確認され、双方の報復攻撃が激しさを増しています。ワシントンから、FNNワシントン支局・林英美記者が中継でお伝えします。アメリカ国民はこの戦争がどれだけ続くのか、不安を持って見守っています。ロイター通信の最新の世論調査では、今回の軍事作戦を「支持しない人」は43％に上り、約半数がイラン攻撃を望んでいないことが明らかになりました。