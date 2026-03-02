2026 ワールドベースボールクラシック東京プール presented by ディップ 強化試合野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームでオリックスとの強化試合を戦う。岡本和真内野手（ブルージェイズ）が合流し、この日球場に姿を見せた。試合前に会見し「痛いところもない。本当に順調に実戦をやってきましたし、体調はいいと思います」と語った。この日からメジャー組の出場が解禁となったが、先に会見した井端監督が「（岡