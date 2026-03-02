鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第6話が1日に放送され、一香（戸田）が早瀬（鈴木）に衝撃的な告白をすると、ネット上には「一香ちゃんがラスボス!?」「いちばんエグい」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】戸田恵梨香＆与田祐希の“姉妹ショット”「美人姉妹」儀堂（鈴木／2役）は、妻の麻友（黒木メイサ）