メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋海上保安部に所属する巡視艇と灯台見回り船が役目を終え、解役式が行われました。 解役式を迎えたのは巡視艇「はるかぜ」と灯台見回り船「あやばね」です。 「はるかぜ」は2009年から名古屋海上保安部に所属し、名古屋港や伊勢湾で人命救助や取り締まりなどに当たってきました。 航続距離は地球約6.5周分となる26万5千キロで、37隻の船と81人を救助しました。 「あやばね」は2011