Ｊ２藤枝ＭＹＦＣのＦＷ山崎絢心（１８）が２日、静岡・富士市立高の卒業式に出席。門出の日を迎えた。同校出身のプロサッカー選手は、名古屋経大を経て長崎入りしたＭＦ松沢海斗（２５、現シントトロイデン）がいるが、高校から直接Ｊ入りしたのは山崎が初めて。「とにかく３年間サッカーを頑張った。きょうは久しぶりにみんな（級友やサッカー部の仲間）と会えて楽しかった」と笑顔を見せた。プロサッカー選手として生活を