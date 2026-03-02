メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋で“最も当たる”と言われている宝くじ売り場「名駅前チャンスセンター」。名鉄百貨店の閉店後も、今の場所で「営業継続」となりました。 閉店した名鉄百貨店の脇にある「名駅前チャンスセンター」。 名古屋駅周辺の再開発計画に伴い、3月6日に営業を終える予定でした。 しかし3月1日、「営業継続」知らせる貼り紙が。 「再開発の延期が正式に発表され、どうなるかと