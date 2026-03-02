メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市立の高校で2日、卒業式が行われました。 名古屋市立の高校は14校あり、このうち南区の桜台高校では、卒業生352人が式に出席しました。 クラスの代表に卒業証書が手渡され、伊藤聡子校長は式辞で「これからますます変化する未来を、力強く生き抜いてくれると信じています」と述べました。 教室では生徒から教師へ花束が贈られる場面もありました。 名古屋市立の高校では約3900人