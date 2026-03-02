２日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に女優・松雪泰子（５３）が出演。２５歳になった長男が俳優として活動していることを明かした。１８歳で女優デビューし、今年芸能生活３５周年。同番組には２０年ぶりの出演となった。ＭＣの黒柳徹子（９２）から近況を問われると「子育てが終わりまして、息子が独り立ちをしました。大学を出て俳優の道に」と返答。「子どもの頃から劇を見に行くのが好きで、小さ