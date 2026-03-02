◆ＷＢＣ強化試合オリックス−日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日、「２０２６ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」の強化試合・オリックス戦に「２番・ＤＨ」で出場する。メジャー組は規定上、２月中の壮行試合には出場できず、この日から実質出場が解禁。大谷の初陣に注目が集まる。１番から近藤、大谷、鈴木、村上、吉田、佐藤輝、牧、源田、坂本