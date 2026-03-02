俳優のザック・ブラフ（49）は、代表作である病院を舞台にした米ドラマ「Scrubs～恋のお騒がせ病棟」の主役を勝ち取るまで、ウェイターとして働いていたという。 【写真】約25年前のザック＆ドナルドさすがに若い！ 2001年、同コメディドラマで主人公「JD」ことジョン・マイケル・ドリアン役に抜擢されたザック。当時はレストランで、客から「パンの量が少ない」と頻繁に怒鳴られる日々を送っていたそうだ。