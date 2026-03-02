可児江と一緒にさきたま古墳を満喫した穂乃香。【つづきを読む】「一緒に遠出とか 難しくなるんやろなぁ」春から社会人になる年上彼氏に、女子大生が漏らしたリアルな不安埼玉の大学に通っているという、穂乃香の友達と会うことになりますが……？＜第52話その（1）です。その（2）はこちら＞関西の大学生・穂乃香の、不器用な恋と成長の物語。毎月第1、第3月曜日更新です。＜第52話その（1）です。その（2）はこちら