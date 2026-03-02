Z世代を中心に絶大な人気を誇る日本のインディーゲーム制作チームChilla’s Art（チラズアート） が配信したホラーゲーム「夜勤事件」。 発売直後からゲーム実況者やVTuberに多数プレイされ、YouTubeでのゲーム実況動画は総再生数6,000万回以上記録 （※2025年8月28日現在）。 コンビニ描写や不気味なグラフィック、衝撃的な演出が話題となりました。 そして、この度満を持して映画実写化が実現、『夜勤事件』がり全国公開中です。