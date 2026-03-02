アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬は2日も続いています。木原官房長官は、早ければ日本時間2日にもイスラエルの日本大使館が退避のためのバスを運行するとしています。木原官房長官は会見で「情勢を踏まえ万が一の場合に備え邦人の国外退避の準備を進めている」とした上で、イスラエルについては早ければ日本時間2日にも現地の大使館が退避のためのバスを運行する予定だと明らかにしました。外務省によると、イスラエ