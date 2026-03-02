「府中市長杯」（２日、平和島）広瀬篤哉（２８）＝滋賀・１２０期・Ｂ１＝が２日の初日５Ｒで１着。道中の逆転で白星発進を決めた。レース後は「展開が良かったですね。ラッキーでした」と苦笑いだったが、「スリットの足はいいですね。伸びていると思う」と手応えもつかんでいた。３日の２日目を見据えては「元々は出足型が好きだし、回す方向で調整します。現状でもターン回りは普通あるけど、そこを良くしたい」とさらな