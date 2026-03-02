ブリーチやハイトーンカラーを楽しみたい。でも、ダメージや黄ばみが気になる。そんな葛藤から生まれたのが、ハイトーン髪専用のヘアケア『Blondy me（ブロンディーミー）』。これまで市場には少なかった“泡タイプ”の紫シャンプーと集中補修トリートメントが3月17日より発売される。【写真】「これ、シャンプー？」思わず二度見する“異次元の濃密ホイップ”近年、年齢関係なく“ハイトーンカラー”を楽しむ人は増えている。