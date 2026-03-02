テレビ朝日系「私が愛した地獄」が２月２６日に放送された。ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。この日は人気企画「“本音はベッドの上で”女子会編」。ＴＨＥＷの２０１９年王者で３時のヒロイン・かなで、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、清水あいりが都内ラブホテルという密室空間でガールズトークを繰り広げた。かなでは「好きな人はいないんですけど。