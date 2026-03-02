美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が1日、自身のSNSを更新。同日に放送された日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）で、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）を起用したCMが放送されたことを伝えた。高須氏は「遅くまで起きて見てくれてありがとうございます」と書き出し、テレビに松本人志起用CMが流れる様子を撮影した動画を投稿。インスタグラムのストーリーズに