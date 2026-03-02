犬が成長したら他犬と遊ばなくなる理由 愛犬が“子犬の頃は他犬とよく遊んでいたのにだんだん遊ばなくなる”というのは、ほとんどの飼い主が実感することでしょう。 他犬が嫌いなのかもしれない、社会化が不足しているのかもしれない、などと不安に思われることがあるかもしれません。 犬が成長する過程で他犬と遊ばなくなることは、自然なことです。犬の行動学や心理学をもとに、その理由や犬の気持ちを探ってみましょう。