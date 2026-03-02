そもそも「標準治療」とは何なのか？ 「標準治療」とは、医学的な根拠に基づき、最も有効で安全性が高いと認められた治療法のことを指します。人医療では科学的研究が膨大に積み重なり、多くのデータから導き出された“現時点での最適解”として標準治療が存在します。 犬の医療でも同様に、国内外の研究や臨床経験をもとに推奨される治療が多くの疾患においてガイドラインで定められています。 ただし、標準治療が「万