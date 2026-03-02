全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・仙石原のとうふ茶屋『箱根とうふ茶屋八十八（やそはち）』です。大豆の甘さを実感！湯豆腐に舌鼓美しい御膳はどれも美味ながら、特筆すべきはその「温泉湯豆腐」。国産大豆を使った湯河原『十二庵』謹製の豆腐を温泉調理水で温める。クリーミーに豆腐が溶け出すのだが、これが旨い。その口当たり、大豆の甘さを実感してほしい。八