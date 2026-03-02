違法な薬物や闇バイトの勧誘など、インターネット上に広がる違法な情報を多数見つけ県警に知らせたとして、きょう、県内の専門学生らに感謝状が贈られました。 【写真を見る】違法な情報を見つけ通報！「サイバーパトローラー」の学生に感謝状若い感性で犯罪を防止！（山形） 感謝状が渡されたのは、大原学園山形校（２年）の太田隆斗さんと県立米沢女子短期大学（１年）の上野蒼生さん、大地美怜