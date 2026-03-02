オーストリア１部ザルツブルクのチェイス・アンリが１年ぶりの公式戦出場を果たした。現在、21歳のDFは尚志高を卒業後、2022年の４月にシュツットガルトに加入。ドイツではブンデスリーガやチャンピオンズリーグでもプレーした。その後、昨夏にザルツブルクへ移籍したものの、怪我のため昨年３月から長期離脱が続いていた。そんななか、現地３月１日に行なわれたオーストリアリーグ第21節のハルトベルク戦に負傷したチームメ