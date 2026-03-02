欧州名門のセルティックで不調が続き、レギュラーの座を失っている旗手怜央が意地を見せた。日本人コンビが所属するセルティックは現地３月１日、スコットランドリーグ第29節で宿敵レンジャーズと敵地で対戦。２点のビハインドを背負うも、なんとか追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。前田大然が先発した一方で、旗手はベンチスタート。しかし、46分から投入されると、結果を残す。１−２のまま試合終了かと思われた90