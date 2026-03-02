声優の蒼井翔太さんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。「20年越しに卒業しました」と明かし、反響を呼んでいます。【写真】蒼井翔太の学ラン姿「しょーたんの第二ボタン欲しい」蒼井さんは「高校の卒業式に出れずにいましたが本日20年越しに卒業しました」とつづり、3枚の写真を投稿。学ランを着用し、卒業証書を持つ姿を披露しました。金髪や大きなピアスと学生服にギャップがあり、まるでアニメのキャラクターのようです。