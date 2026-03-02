「SOXAI RING 2」NTTドコモ（以下、ドコモ）は、NTTドコモ・ベンチャーズが出資するSOXAIが開発する、日本発の健康管理用スマートリング「SOXAI RING（ソクサイリング）」の新モデル「SOXAI RING 2」（以下、同製品）を、2月27日からドコモオンラインショップ、および対象となるその他のECサイト、3月下旬から全国のドコモショップで発売する。また、昭和西川が運営する対象店舗でも3月下旬から同製品に関する案内（3月下旬以降、