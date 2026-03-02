ブルボンは、ひとくちサイズのかわいいスナックパン「クリームあ〜んぱんときめきベリー袋」を3月3日から発売する。「クリームあ〜んぱんときめきベリー袋」は、イースト菌で発酵させて作ったひとくちサイズのパンの中に、ラズベリーで甘酸っぱさを引き立てたいちご風味のクリームを入れた。カルシウムとその吸収を助けるビタミンDを配合しており、子どものおやつにもぴったりな商品となっている。“あ〜ん”と大きく口を開けて食