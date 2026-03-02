球磨川流域の自然や歴史文化、災害遺構などを活かし、流域全体をまるごと博物館化する「球磨川リバーミュージアム」構想を推進しようと、1日、人吉市で意見交換会が行われました。会には、熊本県の木村敬知事や流域の市町村長のほか、水害の語り部の活動を行っている人などおよそ90人が参加。会の冒頭、木村知事は「官・民 力を合わせて情報発信していこう」と呼びかけました。球磨川リバーミュージアム構