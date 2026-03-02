栃木県小山市は、昨年３月末に閉校となった市立網戸小学校跡地に木のおもちゃをテーマにした「おもちゃ美術館」の誘致を決めた。地元から「多世代で利用でき、市外から人が集まる施設」の整備を望む意見が出ていた。２０２６年度に基本計画を策定、２９年度中の開館を目指す。（林栄太郎）おもちゃ美術館は、東京都新宿区で「東京おもちゃ美術館」を運営するＮＰＯ法人「芸術と遊び創造協会」が沖縄、岩手、奈良県など１４か所