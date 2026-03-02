警視庁遺失物センター＝東京都文京区東京都内で昨年1年間、落とし物として警察に届けられた現金は約45億円（前年比0.5％増）で、過去最多だったことが2日、警視庁遺失物センターのまとめで分かった。1件としての最高額は2700万円。スーパーのセルフレジで釣り銭が取り忘れられるケースなど、施設からの届け出が7割以上だった。遺失物センターによると、うち約32億3千万円が持ち主に返還され、約5億9千万円が拾得者に引き渡され