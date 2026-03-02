2日午後4時半過ぎ、気象庁は東京地方の大雪と大雨に関する気象情報を出した。気象庁は、東京地方では、3日夕方から4日午前中にかけて、多摩地方の山沿いや山地を中心に、大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒するよう呼びかけた。また伊豆諸島では、3日夜のはじめ頃から4日午前中にかけて、土砂災害に注意・警戒を求めた。気象庁によると、前線を伴った低気圧が3日は本州の南岸を東北東へ進み、4日は発達しながら伊豆諸島付