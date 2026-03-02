2024年、群馬県太田市で知人女性に性的暴行を加えた罪に問われているボランティア団体代表の男性の裁判で前橋地裁は2日、男性に無罪判決を言い渡しました。この裁判は2024年7月、東日本大震災の復興支援をするボランティア団体代表の上野敬幸被告が一緒に活動していた20代の知人女性に対する不同意性交等の罪に問われているものです。上野被告は、初公判で「同意はあったと思います」などと起訴内容を否認、検察側は懲役6年を求刑