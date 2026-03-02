同僚や取引先から本音を引き出すにはどうしたらいいのか。コピーライターの荒木俊哉さんは「会議で相手が黙ったり、建前だけが返ってきたりするのは、こちらの“無意識の一言”が原因になっていることもある。まずは『でも』『だけど』『ですが』を封印してほしい」という――。※本稿は、荒木俊哉『聞き出せる人が、うまくいく。』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／chachamal※写真はイメージです - 写真