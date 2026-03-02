侍ジャパンにその名を連ねてもう15年になる。スコアラーとして、バッテリーコーチとして、山本浩二、小久保裕紀、稲葉篤紀、栗山英樹、そして井端弘和と、これまで５人の日本代表の監督に寄り添ってきた。プレミア12、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）、オリンピックとあらゆる野球の国際大会に欠かせない存在──それが村田善則だ。侍ジャパン・井端弘和監督（右）の指示を聞く村田善則コーチ（左）photo by Gett