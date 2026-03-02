■日本の主要メディアが報じない「エプスタイン文書」イランへの攻撃でトランプ大統領は一息ついたのかもしれない。彼はつい先日まで今世紀最大のスキャンダルで追い詰められていたからだ。「エプスタイン文書」である。なぜか日本のメディアは、この文書がどういう意味を持つのかを詳しく報じていない。エプスタインと親しかった「アンドルー元王子が逮捕された」「世界的経済学者のローレンス・サマーズが、ハーバード大学の教授