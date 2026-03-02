野球の韓国代表が２日に行われた強化試合・阪神戦（京セラ）に３―３で引き分け。ユ・ジヒョン監督（柳志荽＝５４）はＷＢＣ本番に向けて「視界良好」を強調した。まずは韓国が初回に阪神の先発・才木から２点を奪い先制するも、２回には阪神に一挙３点を奪われ逆転を許した。それでも５回にキム・ドヨン（金倒永）のソロで試合は再び振り出しに。その後は拮抗した展開が続き、勝敗がつかないまま試合終了となった。ユ