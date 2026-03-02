K-POPの新たな革新が生まれた。BLACKPINKが次なる章としてEDM（エレクトロニック・ダンス・ミュージック）を提示し、独自の歩みを加速させている。【写真】「全部見えてる…」ジェニーの“限界ショット”3月2日、YGエンターテインメントによると、2月27日にリリースされたBLACKPINKの3rdミニアルバム『DEADLINE』は、発売初日だけでHANTEOチャート集計基準146万1785枚を売り上げた。これはK-POPガールズグループ史上、発売初日の最