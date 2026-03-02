女優のキム・ジスが、旅行会社の代表として人生の第2幕をスタートさせた。3月2日、キム・ジスは自身のSNSを通じて「こんにちは。『ジス・イン・プラハ』の代表としてご挨拶申し上げます」と長文のメッセージを投稿した。【注目】韓国芸能界で相次ぐ飲酒運転騒動に世間は“呆れムード”長年演技を続けてきた自分にとって、「旅行」は人生を最も深く変えてくれた経験だったと告白した彼女は、「ヨーロッパの古い都市や建築、芸術、人