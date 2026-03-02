BTSのJINが、爽やかなビジュアルでファンを魅了した。JINは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】“そこ”見せてもいいの…？フェロモン出すぎなJIN公開された写真には、日差しが降り注ぐ屋外で、カメラに向かってポーズを取るJINの姿が収められている。JINはブラウンのジャケットにシンプルなボトムスを合わせたシックなスタイリングで、ナチュラルながらも洗練された雰囲気を演出。すらりと伸びた