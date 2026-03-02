相手を壁際に追いつめて、壁に手をつく「壁ドン」。女性が憧れるシチュエーションとして大ブレイクしたものの、超絶イケメンではない普通の男子がドラマや少女漫画のマネをしても、ドン引きされかねません。そこで今回は、10代から20代の独身女性148名に聞いたアンケートを参考に「イケメンじゃなくても『壁ドン』を使いこなすための心得」をご紹介いたします。【１】「驚かせてごめんね」と、終わったあとにフォローを入れる「や